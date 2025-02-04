Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в российском городе

Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в Южно-Сахалинске

Коммунальные службы убирали снег и засыпали им детские площадки в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На ситуацию пожаловались жители нескольких разных районов города. По их словам, тракторы от управляющих компаний (УК) и закидывают сугробами карусели и домики на площадках. На проспекте Мира, 157, подобное происходит не впервые, но на жалобы местных не реагируют ни УК, ни администрация. Журналисты опубликовали фотографии, на которых детские площадки засыпаны горой снега — ими невозможно пользоваться.

Ранее в селе Сокол Долинского района Сахалинской области сошедший с крыши многоквартирного дома снег выбил окно в квартире. Очевидица произошедшего рассказала, что в квартире соседей снег буквально вдавил стекло внутрь, и жильцам пришлось выносить его тазиками. Известно, что с вдавленными снегом окнами жильцы этого дома сталкиваются не впервые.