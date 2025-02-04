Кушанашвили рассказал о дружбе с Соловьевым

Телеведущий Кушанашвили рассказал, что давно дружит с Соловьевым

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о дружбе с журналистом Владимиром Соловьевым. Подробности он раскрыл в подкасте предпринимателя и блогера Даниила Смирнова, доступном на YouTube.

Ведущий отметил, что его дружба с Соловьевым вызывает у людей удивление. «Мне люди говорят: "Как ты можешь дружить с Соловьевым?" А Соловьеву говорят: "Как ты можешь дружить с Отариком? Это же разные галактики"», — рассказал Кушанашвили.

Он согласился с тем, что они с Соловьевым являются полными противоположностями, но добавил, что при желании они могут договориться о чем-то, даже если не разделяют точки зрения друг друга.

Кушанашвили также добавил, что знаком с матерью Соловьева, и назвал ее «ходячей энциклопедией». «Я эту семью уважаю, потому что мама сделала его книгочеем. Там культ интеллекта», — заявил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников также рассказал о дружбе с Соловьевым. Доктор признался, что без помощи ведущего не попал бы на телевидение.