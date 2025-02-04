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03:51, 4 февраля 2025Мир

Российский дипломат заявил о русофобии в Латвии

Касаткин: Латвия в 2025 году продолжит русофобский курс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Планы Латвии запретить россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой показывают намерение Риги в 2025 году придерживаться русофобского курса и «варварской дискриминации», заявил временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Рига ведет русофобскую политику во всех сферах общественной жизни. «Подобные действия местных законотворцев являются продолжением политики тотальной "дерусификации"», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, Латвия взяла русофобский курс, основанный на нарушении прав россиян и граждан дружественных РФ государств.

Ранее стало известно, что свыше 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию.

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