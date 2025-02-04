Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

Свыше 20 тысяч латвийцев заинтересовались механизмом переезда в Россию

Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались участием в механизмах переселения в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», — отметил Касаткин.

Он добавил, что интерес жителей Латвии в рамках указа о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности, также значителен.

19 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности страны. Эти граждане, говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в России. При этом не будет учитываться утвержденная правительством страны квота и подача документов, которые подтверждают владение русским языком и знание законов России.