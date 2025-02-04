Медведев: Европа заплатит сумасшедшую цену за помощь Киеву

США могут окупить свою помощь Украине, если они получат доступ к украинским ресурсам, при этом Европе за помощь Киеву придется заплатить сумасшедшую цену. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х.

«Трамп объяснил, как Киев заплатит США - редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги за то, чтобы собрать из обломков несостоявшееся государство Украина», — написал политик.

Он также призвал европейцев благодарить за последствия помощи Киеву своих лидеров — Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и «других жалких деятелей».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. «Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю», — сказал он.