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21:22, 4 февраля 2025Россия

Медведев предупредил Европу о последствиях помощи Украине

Медведев: Европа заплатит сумасшедшую цену за помощь Киеву
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

США могут окупить свою помощь Украине, если они получат доступ к украинским ресурсам, при этом Европе за помощь Киеву придется заплатить сумасшедшую цену. С таким предупреждением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Х.

«Трамп объяснил, как Киев заплатит США - редкоземельными металлами Украины. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги за то, чтобы собрать из обломков несостоявшееся государство Украина», — написал политик.

Он также призвал европейцев благодарить за последствия помощи Киеву своих лидеров — Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и «других жалких деятелей».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых партнерами, поставляющими Киеву оружие. «Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю», — сказал он.

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