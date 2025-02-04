Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 4 февраля 2025Экономика

Молдавия поставила газ Приднестровью

Молдавия поставила Приднестровью 5,7 миллиона кубометров газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кишинев за три дня поставил Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа, об этом сообщила компания «Энергоком» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что поставки шли по заявкам «Тираспольтрансгаза». Так, 1 февраля поступило 450 тысяч кубометров газа, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, а 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров.

В компании добавили, что газ для Приднестровья закупался на биржах в Румынии и Болгарии. Затем он транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены.

Ранее стало известно, что руководство Молдавии собирается помочь Приднестровью с обеспечением газом и предоставить ей в долг три миллиона кубометров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска

      Стало известно о планах России созвать заседание СБ ООН по Украине

      Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО

      Канадцы решили бойкотировать США

      Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

      В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

      Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента в постели

      Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

      Молдавия поставила газ Приднестровью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше