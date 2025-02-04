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07:58, 4 февраля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Unsplash

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.

Сейсмособытие зафиксировали во вторник, 4 февраля, в районе острова Дой в провинции Северное Молукку в 04:45 по западно-индонезийскому времени (00:45 мск). Магнитуда подземных толчков достигла 6,2 — это уже считается сильным землетрясением.

Эпицентр, по данным специалистов, находился в море в 86 километрах от острова Дой. Очаг залегал на глубине 105 километров. Угрозы цунами сейсмологи не ожидают. Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняются.

Ранее землетрясение произошло у побережья северных Курил. Подземные толчки зафиксировали 3 февраля в 23:06 по московскому времени, их магнитуда достигала 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 134 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир.

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