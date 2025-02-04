Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:41, 4 февраля 2025Путешествия

Мужчина набросился с ножом на бортпроводников во время рейса в Сочи и попал на видео

Shot: Пассажир набросился с ножом на бортпроводников во время рейса в Сочи
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Пассажир набросился с ножом на бортпроводников российской авиакомпании «Икар» в самолете и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время рейса из Нижнего Новгорода в Сочи в понедельник, 3 февраля. Пожилой мужчина разозлился, что ему запретили пересесть к иллюминатору.

Когда нарушителя попросили вернуться на свое место, он достал нож, стал им размахивать перед лицом членов экипажа и кричать. Более того, он требовал принести ему то водки, то вина и бил ножом полку для багажа.

«По словам пассажиров, сотрудники сработали четко: хладнокровно успокоили злого деда, а по прилете сдали его сочинским полицейским, — говорится в сообщении. — Никто не пострадал».

Ранее пьяный россиянин врезался в стеклянную дверь, убегая от полицейских в аэропорту Петропавловска-Камчатского. 42-летний мужчина приехал в авиагавань проводить своего знакомого, а в ходе ожидания рейса злоупотребил алкоголем. Дебошир привлек внимание правоохранителей своим поведением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо условие получения шестизначной пенсии в России. Для этого нужно в течение 64 лет получать шестизначную зарплату

      Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

      Раскрыта связь телохранителя подорванного в Москве Саркисяна с экс-президентом Украины

      Просрочка платежей по ипотеке в России резко выросла

      Европа частично оплатит счета за покупаемое у нее же электричество

      Театр мюзикла отреагировал на новость об отмене Кортнева

      Фразой «Сырскому все пофиг» в ВСУ описали перевод специалистов в пехоту

      Некоторые металлы подорожают из-за торговой войны США и Китая

      Волочкова отреагировала на новости о высаженных ради нее на Мальдивах кустах

      Седокова описала привлекательных женщин фразой «их называют поверхностными»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше