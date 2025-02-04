Мужчина набросился с ножом на бортпроводников во время рейса в Сочи и попал на видео

Shot: Пассажир набросился с ножом на бортпроводников во время рейса в Сочи

Пассажир набросился с ножом на бортпроводников российской авиакомпании «Икар» в самолете и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во время рейса из Нижнего Новгорода в Сочи в понедельник, 3 февраля. Пожилой мужчина разозлился, что ему запретили пересесть к иллюминатору.

Когда нарушителя попросили вернуться на свое место, он достал нож, стал им размахивать перед лицом членов экипажа и кричать. Более того, он требовал принести ему то водки, то вина и бил ножом полку для багажа.

«По словам пассажиров, сотрудники сработали четко: хладнокровно успокоили злого деда, а по прилете сдали его сочинским полицейским, — говорится в сообщении. — Никто не пострадал».

Ранее пьяный россиянин врезался в стеклянную дверь, убегая от полицейских в аэропорту Петропавловска-Камчатского. 42-летний мужчина приехал в авиагавань проводить своего знакомого, а в ходе ожидания рейса злоупотребил алкоголем. Дебошир привлек внимание правоохранителей своим поведением.

