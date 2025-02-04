На Украине предрекли коллапс из-за проблем с отсрочками от мобилизации

«Страна.ua»: Малый бизнес на Украине бьет тревогу из-за проблем с бронированием

Малый бизнес на Украине бьет тревогу из-за проблем с отсрочками от мобилизации по новым правилам бронирования. Коммунальный коллапс предрекли в разговоре с изданием «Страна.ua» украинские предприниматели.

Согласно изменениям в законе о бронировании от мобилизации на Украине, все предприятия, чьи работники получили отсрочку, должны пройти процедуру по ужесточенным правилам до 28 февраля.

«Мы не проходим под общеукраинские критерии критичности, так как предприятие небольшое. (...) Если нашим работникам начнут массово вручать повестки, кто будет работать? Это будет настоящий коммунальный коллапс», — заявил глава коммунального предприятия в Хмельницкой области Александр Душенко.

В разговоре с изданием неназванный владелец аграрного бизнеса из Полтавской области заявил, что схожие проблемы испытывают и руководители небольших коммерческих предприятий.

Ранее в Верховной Раде заявили, что спасателей из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям запугивают отменой бронирования от мобилизации для половины сотрудников. По словам народного депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), руководство уже составляет предварительные списки на перевод сотрудников в ряды украинской армии.