На Украине рассказали об обмане в ВСУ для восполнения потерь

Politico: Командование ВСУ подделывает документы для переброски людей к Курахово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта. Об этом сообщила одна из украинских медсестер в интервью газете Politico.

Согласно материалу, командование подделало документы медработницы и перебросило ее к позициям недалеко от Курахово. «К тому времени, когда я приехала, у меня не было даже базовой военной подготовки», — добавила медсестра.

Издание также отметило, что подобная история повторяется по всей Украине. Военные таким образом пытаются восполнить нехватку персонала.

В той же статье сообщалось, что в ВСУ жалуются на главнокомандующего Александра Сырского. По их информации, он заменил командиров на верных ему людей, которым не интересна судьба подчиненных.