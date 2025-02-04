Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об обмане в ВСУ для восполнения потерь

Politico: Командование ВСУ подделывает документы для переброски людей к Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подделывает документы для переброски личного состава в горячие точки фронта. Об этом сообщила одна из украинских медсестер в интервью газете Politico.

Согласно материалу, командование подделало документы медработницы и перебросило ее к позициям недалеко от Курахово. «К тому времени, когда я приехала, у меня не было даже базовой военной подготовки», — добавила медсестра.

Издание также отметило, что подобная история повторяется по всей Украине. Военные таким образом пытаются восполнить нехватку персонала.

В той же статье сообщалось, что в ВСУ жалуются на главнокомандующего Александра Сырского. По их информации, он заменил командиров на верных ему людей, которым не интересна судьба подчиненных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

      Китай начал расследование в отношении Google

      В российском регионе тренер развратил шестиклассника

      Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

      В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

      В МИД рассказали о зондировании США возможной сделки по Украине

      Популярный российский блогер впервые станет отцом

      Работа «стальной бригады» Росгвардии по уничтожению живой силы ВСУ попала на видео

      Премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине

      17-летнего россиянина с инвалидностью нашли с переломами под окнами дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше