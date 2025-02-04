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09:02, 4 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на замену командиров на верных Сырскому людей

Politico: Военные ВСУ жалуются, что Сырский заменил командиров на верных людей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что главнокомандующий Александр Сырский заменил командиров на верных ему людей, которые не интересуются судьбой подчиненных. Об этом пишет газета Politico.

«Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов», — рассказала изданию военнослужащая Анастасия. По ее словам, многих командиров сменили «люди Сырского», которых мало волнуют потери личного состава ВСУ.

Ранее главком заявил о структурной реформе в войсках. В соответствии с этой реформой украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.

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