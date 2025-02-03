Главком ВСУ заявил о структурной реформе украинской армии

Главком ВСУ Сырский: Украинская армия переходит на корпусную структуру войск

Украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск. О структурной реформе войск заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — говорится в публикации главкома.

Сырский добавил, что ситуация для ВСУ на фронте остается сложной.

Ранее Сырский прокомментировал случаи насилия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования. Он заявил, что насилие в отношении военнослужащих недопустимо.