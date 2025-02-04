Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:49, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали подробности создания корпусов ВСУ

ВСУ создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных бригад
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных на данный момент бригад. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСУ.

«В руководстве Сил обороны говорится о создании и развертывании 20 корпусов. То есть эти 114 бригад, отдельные полки, батальоны, все это будет входить в структуру 20 корпусов», — рассказал журналист. По его информации, корпуса равномерно распределят линию фронта примерно по 60 километров на каждый, а командир корпуса должен стать высшим звеном командования на данном участке фронта.

Бутусов сообщил подробности реформы структуры ВСУ, в частности, в подчинении каждого корпуса будет находиться пять бригад и отдельные части. Он также заявил о планах командования расформировать оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ), являющиеся временными формированиями на различных участках фронта.

Ранее Бутусов также заявил, что создание первого корпуса ВСУ на основе Третьей отдельной штурмовой бригады поручили основателю «Азова» Андрею Билецкому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Отдельный корпус, как отмечает журналист, будет создан на основе 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» с командиром Денисом Прокопенко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Атлет слишком сильно метнул ядро и попал в голову зрителю

      В Узбекистане раскрыли направленные на россиян колл-центры мошенников

      Выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

      Канье Уэста назвали «мерзким куском мусора» после голого выхода его жены на «Грэмми»

      Подозреваемый в расправе над пасынком россиянин и раньше избивал людей

      Россияне начали массово избегать путешествий с семьями

      Полицейские задержали перевозившего украденных коров россиянина

      Пассажир устроил скандал в самолете из-за просьбы поднять спинку кресла и попал на видео

      На Украине рассказали подробности создания корпусов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше