На Украине рассказали подробности создания корпусов ВСУ

ВСУ создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных бригад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создадут 20 корпусов на основе наиболее боеспособных на данный момент бригад. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСУ.

«В руководстве Сил обороны говорится о создании и развертывании 20 корпусов. То есть эти 114 бригад, отдельные полки, батальоны, все это будет входить в структуру 20 корпусов», — рассказал журналист. По его информации, корпуса равномерно распределят линию фронта примерно по 60 километров на каждый, а командир корпуса должен стать высшим звеном командования на данном участке фронта.

Бутусов сообщил подробности реформы структуры ВСУ, в частности, в подчинении каждого корпуса будет находиться пять бригад и отдельные части. Он также заявил о планах командования расформировать оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ), являющиеся временными формированиями на различных участках фронта.

Ранее Бутусов также заявил, что создание первого корпуса ВСУ на основе Третьей отдельной штурмовой бригады поручили основателю «Азова» Андрею Билецкому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Отдельный корпус, как отмечает журналист, будет создан на основе 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» с командиром Денисом Прокопенко.