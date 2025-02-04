Основателю «Азова» поручили создание первого корпуса ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует создать 20 армейских корпусов на основе наиболее боеспособных бригад, одним из которых станет корпус на основе 3-й штурмовой бригады, командиром которой останется основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

«Первым корпусом, развернутым в Сухопутных войсках, будет третий корпус, который развернут на базе 3-й штурмовой бригады. Командовать этим корпусом будет действующий командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий», — написал Бутусов.

В каждый корпус, по его словам, войдет по 4-5 бригад и отдельные части, а полоса ответственности подразделения будет составлять до 150 километров. Отдельный корпус, как отмечает журналист, будет создан на основе 12-й бригады ВСУ с командиром Денисом Прокопенко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск. Сырский добавил, что ситуация для ВСУ на фронте остается сложной.