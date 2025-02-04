Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:01, 4 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

Украинский военкор Мирошников: ВСУ отступают к западу от Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают к западу от Курахово, его слова приводит «Страна.ua».

«На константинопольском направлении есть проседание, будут не очень приятные новости. Из-за огромного преимущества (ВС РФ) в личном составе приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке», — заявил журналист.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной подтвердил информацию о том, что российские войска штурмуют подступы к Константинополю, пытаясь расширить участок и взять украинские подразделения в оперативное окружение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основные бои на кураховском направлении фронта в регионе сконцентрированы в районе села Дачное. Населенный пункт расположен на западе от города Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

      На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

      В Германии признали давление российских войск на ВСУ

      США допустили дополнительные меры против Китая

      В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

      Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

      Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

      На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

      Австрийский полковник указал на проблему в рядах ВСУ

      Трамп подтвердил приостановку введения пошлин в отношении Канады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше