На Украине сообщили об отступлении ВСУ к западу от Курахово

Украинский военкор Мирошников: ВСУ отступают к западу от Курахово

Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают к западу от Курахово, его слова приводит «Страна.ua».

«На константинопольском направлении есть проседание, будут не очень приятные новости. Из-за огромного преимущества (ВС РФ) в личном составе приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке», — заявил журналист.

Военнослужащий ВСУ с позывным Мучной подтвердил информацию о том, что российские войска штурмуют подступы к Константинополю, пытаясь расширить участок и взять украинские подразделения в оперативное окружение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основные бои на кураховском направлении фронта в регионе сконцентрированы в районе села Дачное. Населенный пункт расположен на западе от города Курахово.

