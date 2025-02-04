На Украине утвердили новые пакеты санкций

Зеленский: СНБО утвердил новые жесткие пакеты санкций

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые пакеты санкций. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, списки лиц, в отношении которых введены санкции, будут обнародованы позже. «Будет несколько жестких пакетов», — подчеркнул Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал санкции СНБО Украины инструментом вымогательства и личной мести Зеленского.

До этого, 19 января, Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Как следует из документа, ограничения введены против 18 лиц. Среди них — депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, бывший нардеп Олег Волошин, а также россияне — шахматист Сергей Карякин, ректор МГУ Виктор Садовничий и дирижер Юрий Башмет.