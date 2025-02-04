Назван способ сохранить влияние России в Сирии

Наумкин и Кузнецов: РФ в Сирии надо держаться базовых принципов, но быть гибкой

Политика России в Сирии после падения режима бывшего лидера страны Башара Асада должна держаться прежних базовых принципов, но быть гибкой на фоне развития событий в регионе. Об этом заявили академик РАН, научный руководитель Института востоковедения (ИВ) РАН Виталий Наумкин и заместитель директора ИВ РАН по научной работе, заведующий Центром арабских и исламских исследований Василий Кузнецов в докладе международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РБК.

Авторы доклада отмечают, что к основным принципам политики России в Сирии относятся стремление к укреплению сирийской государственности, сохранение ее суверенитета и территориальной целостности, продолжение борьбы с терроризмом, отвержение любых проявлений неоколониализма, поддержка законного правительства страны и призывы к разрешению внутреннего конфликта в рамках международного права.

Наумкин и Кузнецов пришли к выводу, что соблюдения этих принципов «при тактической гибкости» будет достаточно, чтобы Москва могла продолжать играть позитивную роль в Сирии и во всем ближневосточном регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по различным вопросам. Он уточнил, что Москва продолжит заниматься вопросом российской базы в Тартусе.