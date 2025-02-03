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12:46, 3 февраля 2025Мир

В Кремле рассказали о диалоге с новыми властями Сирии

Песков: Россия продолжит диалог с властями Сирии по российской базе в Тартусе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по различным вопросам, в том числе по российской базе в Тартусе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой», — отметил представитель Кремля.

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуд рассказал, что новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году. Соглашение со «Стройтрансгазом» было рассчитано на 49 лет. По его условиям, российская компания должна была управлять портом и инвестировать в его развитие более 500 миллионов долларов.

28 января российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым впервые после ухода с поста президента Башара Асада посетила Дамаск. Заместитель главы российского МИД рассказал, что стороны договорились провести консультации по вопросу управления портом в сирийском Тартусе.

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