В МИД России высказались о ситуации с портом в сирийском Тартусе

МИД России: вопрос о соглашении об управлении портом в Тартусе чисто технический

Вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России, чисто технический. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что стороны проведут консультации по этому вопросу. Богданов ответил на вопрос о том, затрагивался ли в ходе переговоров в Дамаске вопрос об управлении портом Тартус.

«Это чисто технический вопрос, связанный с работой нашей компании. Думаю, можно найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов», — высказался дипломат.

Ранее газета Al Watan писала, что новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году.