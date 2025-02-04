Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Политолог Глеб Кузнецов: Левые клеймят Маска технофашистом как своего противника

Левые политики и СМИ клеймят фашистами всех своих противников. Так объяснил обвинение американского миллиардера Илона Маска в технофашизме российский политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

«Это так сейчас принято. Всем, кто не нравится "прогрессивной интеллигенции" левых или левоцентристских взглядов, лепят на лоб клеймо "фашист"», — объяснил он.

По мнению политолога, все эти обвинения не стоит рассматривать серьезно. Тем не менее в отношении Илона Маска и других американских IT-магнатов допустимо применять термин «технофеодалы». Теперь предприниматели в цифровой сфере уже не являются традиционными капиталистами, не верят в конкуренцию и используют своих пользователей как собственность.

20 января после инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск несколько раз вскинул руку — этот жест многим напомнил нацистское приветствие.