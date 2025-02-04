Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:01, 5 февраля 2025Мир

Обвинение Маска в технофашизме объяснили

Политолог Глеб Кузнецов: Левые клеймят Маска технофашистом как своего противника
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Brad Penner / Reuters

Левые политики и СМИ клеймят фашистами всех своих противников. Так объяснил обвинение американского миллиардера Илона Маска в технофашизме российский политолог, руководитель экспертного совета Экспертного института социологических исследований Глеб Кузнецов в интервью «Ленте.ру».

«Это так сейчас принято. Всем, кто не нравится "прогрессивной интеллигенции" левых или левоцентристских взглядов, лепят на лоб клеймо "фашист"», — объяснил он.

По мнению политолога, все эти обвинения не стоит рассматривать серьезно. Тем не менее в отношении Илона Маска и других американских IT-магнатов допустимо применять термин «технофеодалы». Теперь предприниматели в цифровой сфере уже не являются традиционными капиталистами, не верят в конкуренцию и используют своих пользователей как собственность.

20 января после инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск несколько раз вскинул руку — этот жест многим напомнил нацистское приветствие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В шведском Эребру преступник ворвался в школу и расстрелял десять человек. Власти назвали это самой страшной стрельбой в истории

      В Москве продавец похитил покупателя из-за не понравившейся машины

      В США заявили о нацистских корнях у фон дер Ляйен после ее слов об Украине

      Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 шайб

      Российский посол предостерег Польшу от «самоубийственного» шага

      Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

      Россиянка описала поездку в Мексику фразой «расслабляться не стоит ни на минуту»

      Россиянам назвали лучший способ накопить на старость

      Раскрыты подробности гибели под Курском вице-губернатора Приморья

      Мужчина лишился пениса во время жестокого похищения и поделился жутким опытом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше