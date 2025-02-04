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18:55, 4 февраля 2025Мир

Скандальный противник прививок получил одобрение в Сенате на пост главы Минздрава

Кеннеди-младший получил одобрение финансового комитета на пост главы Минздрава
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, являвшийся одним из спорных номинантов президента США Дональда Трампа, получил одобрение финансового комитета Сената на пост главы Минздрава. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Сенатор-республиканец Билл Кэссиди из Луизианы проголосовал за выдвижение кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб, что дало ему достаточно голосов для одобрения финансового комитета Сената и выхода на голосование в полном составе Сената», — отмечается в материале.

Таким образом, для утверждения Кеннеди-младшего осталось голосование в Сенате, где будут голосовать все 100 конгрессменов. Уточняется, что позиция сенатора Кэссиди могла бы стать причиной провала номинации экс-кандидата в президенты, что говорит о преодолении серьезного политического испытания.

24 января Кеннеди-младший резко раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России), ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review. По его словам, результаты анализа свидетельствуют о катастрофических последствиях для детей. Он отметил, что в вопросах медицинского вмешательства следует учитывать разные взгляды, в том числе тех, кто называет подобные процедуры «настоящим преступлением» и требует их запретить.

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