Одна деталь привела к смерти принимавшей душ россиянки

Жительница Карелии погибла, взяв телефон в руки в душе

Жительницу Карелии ударило током, когда она принимала душ, спасти ее не удалось. Об этом пишет «Daily Карелия».

По данным издания, одна деталь привела к смерти россиянки — она в этот момент взяла в руки телефон, который был подключен к сети для зарядки.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. По озвученной правоохранителям версии, вода попала на электроприбор и пострадавшая получила удар током.

Ранее в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током. Его доставили в больницу с сильным ожогом левой кисти, собака не пострадала.