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19:32, 4 февраля 2025Россия

Одна деталь привела к смерти принимавшей душ россиянки

Жительница Карелии погибла, взяв телефон в руки в душе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Карелии ударило током, когда она принимала душ, спасти ее не удалось. Об этом пишет «Daily Карелия».

По данным издания, одна деталь привела к смерти россиянки — она в этот момент взяла в руки телефон, который был подключен к сети для зарядки.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. По озвученной правоохранителям версии, вода попала на электроприбор и пострадавшая получила удар током.

Ранее в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током. Его доставили в больницу с сильным ожогом левой кисти, собака не пострадала.

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