Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 1 декабря 2024Россия

В России ребенок сушил собаку феном и попал в больницу после удара током

Shot: в Волгоградской области школьник сушил собаку феном и получил удар током
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Десятилетний мальчик из поселка Николаевский Волгоградской области попал в центральную районную больницу с сильным ожогом левой кисти, который получил из-за неисправности фена. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Школьник искупал свою собаку, а чтобы она не замерзла, решить просушить ее шерсть. В процессе сушки прибор замкнул, и мальчика ударило током. Как отмечается, собака не пострадала.

Ранее на этой неделе житель округа Сан-Диего в США получил удар током во время подготовки к праздникам. Мужчина развешивал гирлянды на крыше, украшая дом перед Рождеством. Рядом с жилищем проходила высоковольтная линия электропередачи, и американец случайно закинул на провод часть гирлянды.

Прибывшие к дому парамедики обнаружили мужчину висящим вниз головой на дереве. Его доставили в медицинский центр, но спасти пострадавшего врачам не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийские боевики хвастаются захваченными танками и вооружением. Они устроили фотосессию на фоне российского «Панциря»

      Россиянка сходила на свидание с французом в отпуске и удивилась его взглядам

      На заводе в Екатеринбурге начался сильный пожар

      Сирийская армия установила контроль над рядом населенных пунктов на границе с Алеппо

      Медведев прокомментировал визит нового руководства ЕС в Киев

      В Кремле высказались о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

      В Конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

      Американец из «Динамо» оценил готовность купить билет в Большой театр за 100 тысяч рублей

      В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России

      В Кремле рассказали о диалоге Путина и Меркель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше