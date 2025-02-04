В российском городе аферисты обокрали застройщика на 33 миллиона рублей

В Оренбурге аферисты оставили девелопера без семи квартир на сумму в 33 млн руб.

В Оренбурге аферисты обокрали застройщика на десятки миллионов рублей. В чем заключалась мошенническая схема, пишет портал OrenDay.

Злоумышленник, вступив в сговор со своим знакомым, решил обманом завладеть несколькими квартирами в многоэтажках по улицам Автомобилистов и Юркина. Махинаторам удалось заключить сделку, предоставив менеджерам девелоперской компании фиктивные платежные поручения. Таким образом преступникам удалось заполучить семь жилых помещений стоимостью 33 миллиона рублей.

После подписания договора объекты были зарегистрированы в Росреестре, оставалось только найти для них новых собственников. Однако афера вскрылась — оренбургские мошенники стали фигурантами уголовного дела.

Чаще ситуация разворачивается иным образом: жертвами застройщика становятся дольщики. В частности, с затянувшимся строительством столкнулся пожилой житель города Березовский в Свердловской области. Ради новой квартиры в Екатеринбурге пенсионер расстался с единственным жильем. Вручить ключи девелопер обещал еще в 2015 году — ни их, ни присужденную компенсацию мужчина не получил. На обманутых дольщиках застройщик успел нажить 149 миллионов рублей.