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17:38, 2 декабря 2024Экономика

Россиянин лишился квартиры и поселился в гараже

Житель Свердловской области лишился жилья из-за застройщика и поселился в гараже
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель города Березовский в Свердловской области доверился скандальному застройщику, после чего лишился своей квартиры и так и не получил новую. Из-за этого россиянин был вынужден поселиться в гараже, пишет портал E1.ru.

В 2013 году у 65-летнего пенсионера была «двушка» в Березовском. Мужчина захотел перебраться в Екатеринбург, где увидел привлекательное предложение от застройщика Владимира Воробьева. ЖК долен был располагаться на улице Фрезеровщиков на Эльмаше, недалеко от метро. Тогда россиянин решил продать свою квартиру и вложиться в новостройку.

Оставшиеся 300-400 тысяч рублей после вложения в новое жилье россиянин потратил съемную квартиру в Екатеринбурге. Вручить ключи от новой «двушки» застройщик обещал в 2015 году, но этого так и не произошло. Суд обязал Воробьева выплатить пострадавшему 3 миллиона рублей, но денег пенсионер так и не увидел — девелопер уже был признан банкротом и сидел в колонии. Всего скандальный застройщик обманул людей на 149 миллионов рублей.

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В итоге из-за нехватки средств на покупку другой квартиры мужчине пришлось поселиться в гараже. Он оборудовал там себе две комнаты, установил кровать и печь для обогрева. Санузла в таком жилище нет, а чтобы помыть руки и посуду, нужно пользоваться умывальником. Мыться россиянин ходит в общественную баню, а в туалет — на работе или в ведро.

Сейчас на те деньги, что заплатил пострадавший мошеннику, у него есть шанс получить только однокомнатную квартиру. Однако пенсионер стоит в реестре таких же обманутых дольщиков и надеется когда-нибудь обзавестись жильем.

Ранее россиянам назвали законный способ сделать гараж жилым. Для этого необходимо поменять вид разрешенного использования земельного участка на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и затем получить разрешение на застройку.

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