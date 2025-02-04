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19:08, 4 февраля 2025Экономика

Жителей Подмосковья предупредили о приходе черноморского циклона

Синоптик Шувалов: На юг Подмосковья надвигается черноморский циклон
Виктория Клабукова

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Погода на юге Подмосковья вновь переменится. Об этом жителей столичного региона предупреждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит «Радио 1».

По сведениям синоптика, на юг столичного региона надвигается черноморский циклон. Со среды, 5 февраля, под Москвой возобновятся снегопады. Правда, осадков будет немного, в пределах пары миллиметров, отмечает Шувалов. Температура в первой половине недели будет держаться около минус 2 градусов. К концу недели в области похолодает — после затяжной оттепели температура приблизится к февральской норме. Такая смена погоды станет испытанием для метеозависимых людей: в течение этой недели, с 3 по 9 февраля, в Подмосковье существенно поднимется давление, почти на 20 миллиметров ртутного столба.

В целом февраль окунет москвичей и жителей региона в традиционно зимнюю атмосферу. «Погода в феврале, похоже, ничем не будет похожа на то, что мы видели за окном в конце января, когда день за днем были новые рекорды тепла. Мы неспешно возвращаемся в зиму», — поделился метеоролог. Однако морозов ниже минус 10-12 градусов ждать не стоит, подчеркнул он.

Возвращение к климатической норме предрекла и главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Несмотря на заметное похолодание, заснеженной столицу горожанам не увидеть — обильных снегопадов не прогнозируется.

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