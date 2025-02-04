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17:05, 4 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко припомнили критику НАТО

Порошенко в 1999 году критиковал НАТО за агрессию против Югославии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 1999 году, будучи лидером партии Виктора Медведчука, критиковал НАТО за агрессию против Югославии. Критику действий альянса политику припомнило в Telegram издание «Страна.ua».

«[Партия] решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии! К чему приводит развитие военных действий и эскалация напряженности в Балканском регионе, уже известно», — приводится в публикации стенограмма выступления Порошенко.

Заняв в 2014 году пост главы государства, Порошенко закрепил в Конституции намерение Украины вступить в НАТО.

Ранее Порошенко заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух — воздух».

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