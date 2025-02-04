Посол рассказал о всплеске антиамериканских настроений в Канаде

Посол Степанов: В Канаде наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений

В Канаде наблюдается сильный всплеск антиамериканских настроений после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на канадские товары. Об этом рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире «Соловьев Live».

«Здесь сильный всплеск антиамериканизма», — отметил дипломат.

Степанов привел в пример последние игры в баскетбол и хоккей между канадскими и американскими командами. По его словам, жители Канады освистали американский гимн и кричали различные «нелитературные вещи». Кроме того, представители местного бизнеса начали вести кампанию «Покупай канадское» и вознамерились убрать с полок товары производства США.

Ранее издание Politico сообщило, что канадцы начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из страны.