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08:33, 4 февраля 2025Мир

Канадцы решили бойкотировать США

Politico: Жители Канады решили бойкотировать США из-за торговых войн Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Жители Канады начали бойкотировать американские товары и отменять поездки в США из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из страны. Об этом сообщает Politico.

«Столкнувшись с разрушительной торговой войной, канадцы начали отменять поездки в Аризону, обходят стороной апельсины из Флориды в продуктовых магазинах и громко освистывают гимн США в начале матчей Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги», — передает издание.

Авторы материала также добавили, что жители Канады стали рассказывать друг другу о «случайных актах патриотизма», например, возвращали продукты в магазины, которые были привезены из США, отменяли подписки на стриминговый сервис Netflix. Кроме того, канадцы объявили о планах «избегать американских сетей общественного питания».

Ранее Трамп сообщил, что поговорил с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Позже американский лидер добавил, что остался доволен результатами переговоров.

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