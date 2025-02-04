Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 4 февраля 2025Мир

Трамп остался доволен результатами переговоров с премьером Канады

Трамп заявил, что остался доволен результатами переговоров с Трюдо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп соцсети Truth Social заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней», — подчеркнул политк. По его словам, за эти дни Соединенным Штатам предстоит посмотреть, удастся ли достичь окончательной экономической сделки с Оттавой.

Глава Белого дома также отметил, что несет ответственность за безопасность американских граждан и делает для этого все возможное.

3 февраля Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД заявили о готовности России к серьезному разговору по урегулированию на Украине. Какие условия рассматривает Москва?

      На Украине обвинили финансируемый USAID фонд в контроле над судами в интересах демократов

      Российский посол раскрыл реакцию Польши на «Орешник»

      Пасынок российского музыканта сменил фамилию после расправы над родственниками

      Россиянам дали совет по стирке пуховика

      Кара Делевинь в нижнем белье попала на обложку журнала

      Сексолог рассказала о малоизвестном способе усилить женский оргазм

      В ЛНР рассказали о длившемся более семи часов бое под Волчанском

      Депутат призвала власти Германии отчитаться о помощи Украине

      Байден решил сотрудничать с агентством талантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше