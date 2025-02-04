Трамп остался доволен результатами переговоров с премьером Канады

Трамп заявил, что остался доволен результатами переговоров с Трюдо

Президент США Дональд Трамп соцсети Truth Social заявил, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней», — подчеркнул политк. По его словам, за эти дни Соединенным Штатам предстоит посмотреть, удастся ли достичь окончательной экономической сделки с Оттавой.

Глава Белого дома также отметил, что несет ответственность за безопасность американских граждан и делает для этого все возможное.

3 февраля Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил ситуацию с введением 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики.

