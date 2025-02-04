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15:09, 4 февраля 2025Россия

Предложившая вернуть в российские школы дискотеки чиновница решила уволиться

Предложившая вернуть дискотеки в школы сотрудница Минпросвещения Агре уволилась
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dominik Mecko / Unsplash

Руководитель департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре, которая на минувшей неделе предложила вернуть дискотеки в российские школы для создания романтики, решила уволиться, передает РИА Новости.

Чиновница в беседе с агентством пояснила, что уведомила коллег об этом еще в декабре 2024 года. «Да, так и есть. По собственному желанию...» — сказала экс-сотрудница Минпросвещения.

В конце января Агре на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвала вернуть школьные дискотеки.

Чиновница, объясняя задумку, обратила внимание на то, что только восемь процентов детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Причина, по мнению Агре, кроется в том, что государство не создало условий для романтических отношений учащихся.

На мероприятия по типу дискотек мальчики смогут звать девочек на свидания, подчеркнула чиновница.

ЖЗЛ
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