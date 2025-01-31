Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:15, 31 января 2025Россия

В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

Минпросвещения: Нужно создавать условия для начала романтических отношений детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Необходимо создать условия для начала романтических отношений между детьми, в том числе с помощью проведения школьных дискотек. С таким призывом выступила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре, ее слова приводит РИА Новости.

«А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре.

По ее словам, сейчас только восемь процентов молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года хотят жить семейной жизнью. Директор департамента отмечает, что в данный момент не созданы условия для развития романтических отношений. Агре подчеркнула, что нужно создать места, куда «мальчик может пригласить девочку на свидание».

В конце января представители строительной отрасли предложили выдавать в России льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

      Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше