В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

Минпросвещения: Нужно создавать условия для начала романтических отношений детей

Необходимо создать условия для начала романтических отношений между детьми, в том числе с помощью проведения школьных дискотек. С таким призывом выступила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре, ее слова приводит РИА Новости.

«А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре.

По ее словам, сейчас только восемь процентов молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года хотят жить семейной жизнью. Директор департамента отмечает, что в данный момент не созданы условия для развития романтических отношений. Агре подчеркнула, что нужно создать места, куда «мальчик может пригласить девочку на свидание».

В конце января представители строительной отрасли предложили выдавать в России льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам.