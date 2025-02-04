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10:07, 4 февраля 2025Из жизни

Прохожие спасли мужчину из зубов крокодила

Namibian: В Намибии прохожие спасли 22-летнего мужчину от крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В Намибии крокодил напал на мужчину. Об этом сообщает издание Namibian.

Хищник набросился на 22-летнего Дэмьена Хайкеру, когда тот зашел в реку, чтобы искупаться. На помощь мужчине пришли прохожие и спасли его из пасти крокодила. Пострадавшего доставили в больницу с переломом правой руки и ссадинами на ноге и левой руке.

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Представитель полиции призвал жителей региона не ходить на реку в одиночку. «Рядом могут быть рептилии и опасные животные, в том числе крокодилы и бегемоты, — заявил он. — Змеи также остаются угрозой».

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».

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