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20:54, 4 февраля 2025Силовые структуры

Прокуратура Москвы закрыла более 400 интернет-ресурсов из-за негативного влияния на детей

Прокуратура Москвы добилась закрытия 452 сайтов, негативно влиявших на детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В 2024 году столичная прокуратура добилась закрытия более чем 400 интернет-ресурсов, которые негативно влияли на здоровье и развитие детей. Об этом заявил прокурор Москвы Максим Жук во время расширенного заседания коллегии по итогам работы ведомства за прошедший год, сообщили «Ленте.ру».

По словам прокурора, всего за 2024 год в суд было направлено 810 административных исковых заявлений о признании запрещенной на территории России информации, причиняющей вред несовершеннолетним. Работа 452 сайтов была прекращена по инициативе ведомства.

Ранее стало известно, что столичная прокуратура выявила более 100 тысяч нарушений федеральных законов за прошлый год.

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