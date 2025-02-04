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20:41, 4 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыто количество выявленных прокуратурой Москвы нарушений законов за 2024 год

Прокуратура Москвы выявила больше 100 тысяч нарушений законов за 2024 год
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Столичная прокуратура выявила более 100 тысяч нарушений федеральных законов за 2024 год. Об этом заявил прокурор Москвы Максим Жук во время расширенного заседания коллегии по итогам работы ведомства за прошедший год, сообщили «Ленте.ру».

По словам прокурора, каждое из этих нарушений нашло отражение в актах прокурорского реагирования. Впоследствии было внесено более 24 тысяч представлений, по их результатам 21,2 тысячи должностных лиц были наказаны, а 2,9 тысячи – получили предостережение.

Ранее полковник полиции Александр Горовой раскрыл, что сейчас в России находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов. Уточнялось, что до 30 апреля нелегально находящимся мигрантом необходимо легализоваться на территории страны.

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