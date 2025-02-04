«Страна.ua»: Рада рассмотрит законопроект о лишении защиты русского языка

Верховная Рада Украины рассмотрит в ходе заседания 4 февраля законопроект о лишении защиты русского языка как языка регионального меньшинства. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Нет оснований считать русский язык под угрозой. Объем реального использования русского языка в Украине по многим показателям равен или выше объемов использования государственного языка, что может обусловить вытеснение украинского языка на функциональную периферию», — отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту. Как утверждается, русский язык остается самым популярным языком национальных меньшинств «благодаря своему господству на протяжении нескольких веков».

Согласно тексту законопроекта по внесению изменений в перевод Европейской Хартии региональных языков на сайте Рады, предполагается исключить русский язык из перечня языков национальных меньшинств, лишив его соответствующей защиты. Автором инициативы выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а рассмотрение законопроекта проходит в комитетах под руководством представителей правящей партии страны «Слуга народа».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сделал заявление о русском языке в телеэфире. По словам языкового омбудсмена Украины, сохраняющийся в медиа страны режим украинско-российского двуязычия идет вразрез с конституцией.