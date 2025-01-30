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15:11, 30 января 2025Бывший СССР

Языковой омбудсмен Украины сделал заявление о русском языке в телеэфире

Языковой омбудсмен Украины Креминь пожаловался на русский язык в эфирах на ТВ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Ряд украинских телеканалов продолжает использовать в своих эфирах русский язык. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, в эфирах отдельных телеканалов продолжается практика приглашения к обсуждению безопасности, международных или общественных вопросов экспертов, выступающих [на ТВ] на русском, без перевода, дубляжа и озвучки на украинском языке», — пожаловался Креминь.

По словам языкового омбудсмена Украины, сохраняющийся в медиа страны режим украинско-российского двуязычия идет вразрез с конституцией. Он нарушает права граждан на получение информации на государственном языке, добавил Креминь.

Ранее стало известно, что Креминь, назвавший двуязычие причиной развития шизофрении, имеет диплом учителя двух языков. Сообщалось, что он получал образование в Николаевском государственном педагогическом университете с 1995 по 2000 год.

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