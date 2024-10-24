Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский чиновник оказался учителем двух языков

У украинского чиновника Креминя обнаружили диплом о преподавании двух языков

У украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, назвавшего двуязычие причиной развития шизофрении, обнаружили диплом учителя двух языков. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Тарас Креминь учился в Николаевском государственном педагогическом университете с 1995 по 2000 годы. Он получил квалификацию учителя украинского и английского языков.

Ранее Креминь заявил, что использование нескольких языков для общения вызывает шизофрению. Сказал он это в контексте русского и украинского двуязычия в стране. «Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как языковая шизофрения. (...) Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — рассказал чиновник.