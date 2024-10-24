Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:14, 25 октября 2024Бывший СССР

Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский чиновник оказался учителем двух языков

У украинского чиновника Креминя обнаружили диплом о преподавании двух языков

Фото: Ilya / Wikipedia

У украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, назвавшего двуязычие причиной развития шизофрении, обнаружили диплом учителя двух языков. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Тарас Креминь учился в Николаевском государственном педагогическом университете с 1995 по 2000 годы. Он получил квалификацию учителя украинского и английского языков.

Ранее Креминь заявил, что использование нескольких языков для общения вызывает шизофрению. Сказал он это в контексте русского и украинского двуязычия в стране. «Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как языковая шизофрения. (...) Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — рассказал чиновник.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

      Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

      В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

      Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

      Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

      Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

      Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

      Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

      Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

      В Киргизии решили поменять гимн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше