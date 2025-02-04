Раскрыта дата важного международного телефонного разговора Трампа

Советник Наварро: Разговор Трампа и Си Цзиньпина состоится 4 февраля

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится 4 февраля. Об этом заявил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро, передает агентство Reuters.

«Посмотрим, что произойдет с сегодняшним звонком», — рассказал советник в ответ на соответствующий вопрос о том, как американский и китайский лидеры обсудят проблему введения торговых пошлин.

При этом Наварро отказался отвечать на вопрос о том, будет ли достигнуто решение по отмене Трампом пошлин в 10 процентов на импорт из КНР. Однако советник подчеркнул, что он не комментирует какие-либо решения «босса», под которым он подразумевал Трампа.

Однако слова советника Трампа в скором были подвергнуты сомнению. В частности, агентство Reuters привело данные газеты The Wall Steet Journal (WSJ), согласно которым телефонный разговор был отменен и слова Наварро оказались ошибочными.

Ранее Трамп заявил, что пошлины США в отношении поставок товаров из Китая могут стать очень значительными. При этом он указал, что проведет контакты с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа. Помимо вопросов о торговых ограничениях, темами разговора станут вопрос статуса Панамского канала и проникновение в США наркотика фентанила.