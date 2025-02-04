Раскрыта опасность аномально теплой зимы для людей

Климатолог Кокорин: Волны тепла зимой заставляют людей чаще болеть

Волны тепла зимой негативно влияют на здоровье людей и заставляют их чаще болеть. Опасность аномально высоких температур раскрыл эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с «Известиями».

Аномально высокие температуры в средней полосе России в январе были вызваны несколькими волнами тепла — более частыми и продолжительными их сделало глобальное потепление, пояснил специалист.

«По данным медиков, зимние волны тепла приводят к тому, что люди чаще болеют, особенно страдают метеозависимые. Хотя медиков больше волнуют летние волны жары, когда серьезно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказал Кокорин.

Еще одно опасное последствие аномально теплых зим — смещение типичных для юга болезней на север. Так, в последнее время стали чаще отмечать случаи лихорадки Западного Нила и малярии, а клещей-переносчиков энцефалита стало больше.

Ранее биологи спрогнозировали, что из-за аномально теплой зимы в России может случиться нашествие насекомых. При этом ситуация может резко поменяться в случае, если в страну придут морозы до минус 10-20 градусов, допускают специалисты.