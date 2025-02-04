«Авито»: Россияне назвали игрушку неудачным подарком на День святого Валентина

Россияне назвали самые неудачные подарки на День святого Валентина. Исследование на эту тему провели аналитики платформы «Авито», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса выяснилось, что в среднем жители России готовы потратить на подарок ко Дню всех влюбленных 7500 рублей. При этом порядка 37 процентов респондентов не считает День святого Валентина праздником, а 14 предпочитают отмечать этот день.

Что касается подарков, 43 процента опрошенных утверждают, что будут рады любому подарку, но большинство все же отметило нежелательные презенты. Так, 13 процентов не хотели бы получить мягкую игрушку, столько же — вино или другой алкогольный напиток. При этом мужчины в этом вопросе менее категоричны — против алкоголя лишь 8 процентов. Также 12 процентов россиян не обрадовались бы книге, а 10 — приглашению на мастер-класс.

В январе сообщалось, что в России охранники стали тратить на женщин больше айтишников.