Россия захотела увеличить количество авиарейсов с одной мусульманской страной

Посол Борисенко: Россия работает над увеличением количества рейсов с Египтом

Россия захотела увеличить количество авиарейсов с Египтом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Дипломат отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Он подчеркнул, что в целом авиасообщение между странами можно назвать устойчивым, в сутки выполняется около 20 рейсов.

Более того, глава диппредставительства отметил, что число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло в сравнении с 2023-м.

«Ориентировочно, самые первые цифры, которые озвучивались египетским министерством туризма, это примерно 1,6 миллиона человек», — добавил Борисенко.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились за рубеж. В новогодний туристический сезон 2025 года за границу выехало на 9 процентов больше соотечественников в сравнении с зимними каникулами 2024-го.

