Россияне массово устремились за границу

«МегаФон»: На Новый год за рубеж выехало на 9 процентов больше россиян

Россияне массово устремились за рубеж, в новогодний туристический сезон 2025 года за границу выехало на 9 процентов больше соотечественников в сравнении с зимними каникулами 2024-го. К таким выводам пришли аналитики компании «МегаФон», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно анализу обезличенных данных абонентов «МегаФона», интерес отечественных путешественников к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов.

«В этом году там отдохнул 21 процент от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул, — говорится в сообщении. — Максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной».

Более того, по информации специалистов, на четверть увеличилось количество туристов в Африку и составило 6 процентов от всего турпотока из России.

«Здесь наибольшие интерес и прирост демонстрирует Египет, — добавили они. — Турпоток увеличился на треть и составил 81 процент всего числа российских туристов на континент».

Тем временем число поездок в Европу сократилось на 3 процента. Такое рекордное падение интереса регистрируется среди государств, где популярны зимние виды отдыха, а именно в Швейцарии, Финляндии и Исландии. Несмотря на это, каникулы в европейских странах провели 15 процентов российских туристов.

Ранее сообщалось, что на Новый год российские туристы массово устремились в страны Азии. Интерес соотечественников к Филиппинам, Японии, Вьетнаму, Индии, Индонезии и Катару возрос.