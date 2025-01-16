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09:01, 16 января 2025Путешествия

Россияне массово устремились на Новый год в страны Азии

В Новый год интерес российских туристов к Японии и Вьетнаму возрос
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

На Новый год российские туристы массово устремились в страны Азии — интерес соотечественников к Филиппинам, Японии, Вьетнаму, Индии, Индонезии и Катару возрос. Об этом говорится в исследовании «Яндекс. Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что среди стран ближнего зарубежья традиционно пользовались популярностью Белоруссия, Армения, Узбекистан и Грузия.

Ранее российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году. По данным экспертов, авиабилеты уже стоят дороже, чем годом ранее в апреле.

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