Россияне массово устремились на Новый год в страны Азии

В Новый год интерес российских туристов к Японии и Вьетнаму возрос

На Новый год российские туристы массово устремились в страны Азии — интерес соотечественников к Филиппинам, Японии, Вьетнаму, Индии, Индонезии и Катару возрос. Об этом говорится в исследовании «Яндекс. Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что среди стран ближнего зарубежья традиционно пользовались популярностью Белоруссия, Армения, Узбекистан и Грузия.

Ранее российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году. По данным экспертов, авиабилеты уже стоят дороже, чем годом ранее в апреле.