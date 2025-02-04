Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: На территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 4 февраля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 4 февраля, на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. В южных, восточных районах, а также в горной местности порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, — говорится в сообщении. — Воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы».

Ранее штормовое предупреждение из-за непогоды ввели в Краснодарском крае. В МЧС уведомили, что 4 февраля на территории Кубани (исключая Сочи) ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

