Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: На территории Сочи объявили штормовое предупреждение на 4 февраля

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей курорту опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, во вторник, 4 февраля, в популярном у туристов городе ожидается очень сильный снег. В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

«При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, — говорится в сообщении. — Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. 4 февраля на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду.