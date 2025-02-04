Россиянам назвали главный риск при покупке жилья в рассрочку

Главным риском при рассрочке жилья оказалась невозможность оплаты взноса

При покупке квартиры в рассрочку в новостройке главным риском для россиян является невозможность оплатить очередной взнос. Об этом РБК рассказала основатель агентства недвижимости «Бест-Новострой» и аналитической платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Она отметила, что, если у покупателя стабильная финансовая ситуация и гарантирована возможность своевременной полной оплаты взносов, рассрочка может стать неплохим вариантом для него. Но если покупатель по каким-то причинам не может собрать средства на очередной взнос, это может стать серьезной проблемой. Она указала, что рассрочка отличается более крупными, чем ипотека, взносами.

Избавиться от этого риска пытаются и сами застройщики. Некоторые при предоставлении рассрочки требуют застраховать свою жизнь и здоровье на период действия договора.

Ранее эксперты призвали не ждать снижения стоимости новостроек в России в ближайшем будущем. Ожидается, что цены останутся стабильными либо будут повышаться умеренно.