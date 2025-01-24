Дан прогноз ценам на новостройки в 2025 году

Партнер «Прайм лайф» Коноваленко заявил, что не ждет снижения цен на новостройки

Снижения стоимости новостроек в России в ближайшем будущем ждать не стоит. Соответствующий прогноз дали эксперты, опрошенные изданием Life.ru.

Специалисты предполагают, что в ближайшее время цены на новые квартиры в стране останутся стабильными или будут повышаться умеренными темпами. После отмены программы льготной ипотеки в прошлом году их рост замедлился, а продажи снизились. Без государственной поддержки спрос на бюджетное жилье, особенно в регионах, останется слабым, и значительных изменений цен не ожидается.

В элитном сегменте ситуация иная. По словам аналитика компании «Цифра брокер» Ивана Ефанова, в Москве средняя стоимость квадратного метра достигла 2,18 миллиона рублей, увеличившись на 1,8 процента в декабре 2024-го и на 16 процентов за год. При сохранении спроса, отметил он, цены в этом сегменте могут продолжить рост в начале года. Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова предсказала, что рост цен на жилье как минимум на уровне инфляции продолжится. Однако, уточнила она, результаты предстоящего заседания Центробанка по ключевой ставке могут повлиять на рынок.

Иван Власов рассказал, что, в соответствии с анализом объема продаж во второй половине 2024 года, относительно первого полугодия наблюдается постепенная стабилизация спроса на новостройки. «Предполагаю, что в 2025 году катастрофического падения спроса не произойдет. Но в случае отсутствия какой-либо финансовой или другой поддержки, а также изменения правил приобретения первичного жилья рынок может замереть на шесть-девять месяцев», — подчеркнул он.

Генеральный директор «Главстрой-недвижимости» Алексей Гусев отметил, что девелоперы предлагают реальные скидки в диапазоне 10-15 процентов и запускают новые проекты с более привлекательными условиями. Такая тенденция, вероятно, сохранится в течение нескольких месяцев, возможно, до полугода, однако, добавил эксперт, маловероятно, что цены опустятся ниже текущего уровня.

Управляющий партнер компании «Прайм лайф» Денис Коноваленко заявил, что снижение цен на «первичку» в ближайшей перспективе не прогнозируется. При этом, обратил внимание он, недвижимость остается востребованной у покупателей — по-прежнему считается выгодным инструментом для сохранения и приумножения капитала. Так, за последний год значительно выросло количество сделок с использованием беспроцентных рассрочек, заключил он.

Ранее эксперты компании «Метриум» назвали районы Москвы с подешевевшим жильем.