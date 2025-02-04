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15:19, 4 февраля 2025Экономика

Россиянам посоветовали делать ремонт самостоятельно

Эксперт по отделке Орехов призвал делать ремонт самостоятельно для экономии
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заранее составленная смета, а также выполнение части отделочных работ самостоятельно поможет россиянам сэкономить на ремонте. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

Смета поможет избежать непредвиденных расходов, а также оформления займов. Для начала следует оценить свои финансовые возможности и обозначить максимальную сумму, которую вы готовы потратить. Важную часть в смете занимает оплата работы строителей-отделочников. Если россияне собираются делать косметический ремонт, они могут сэкономить на этой статье, выполнив работы самостоятельно.

Если россияне собираются воспользоваться помощью профессионалов, им следует обратиться за советом к друзьям, чтобы те рекомендовали ремонтную бригаду. Желательно учитывать, чтобы работники ранее выполняли для друзей те же виды работ, которые нужны. Также приятным бонусом приглашения бригады «по знакомству» может быть скидка, добавил Орехов.

Ранее стало известно, что в 2025 году 22 процента россиян запланировали сделать ремонт. Почти половина россиян целями на год назвали погашение ипотеки и кредитов, а каждый четвертый собрался в отпуск.

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