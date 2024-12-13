Россияне назвали главные финансовые желания на 2025 год

«Группа Ренессанс Страхование»: 43 % россиян хотят закрыть ипотеку в 2025 году

Почти половина россиян мечтает о закрытии ипотеки и потребительских кредитов в 2025 году. Главные финансовые цели граждан со ссылкой на исследование «Группы Ренессанс Страхование» назвала «Газета.Ru».

Специалисты отметили, что, согласно результатам соответствующего опроса, 56 процентов россиян не ставили себе финансовых целей на предстоящий год. Из тех, кто это сделал, каждый четвертый намерен съездить в отпуск (24 процента), каждый пятый — провести ремонт в доме (22 процента), каждый седьмой — вложить деньги в образование (15 процентов). 10 процентов из поставивших финансовые цели респондентов рассматривают покупку недвижимости, а 4 процента собираются переехать.

Что касается финансовых желаний россиян, то 43 процента граждан хотели бы закрыть потребкредиты и ипотеку, перестать совершать импульсивные покупки (38 процентов), а также вырасти в доходе (26 процентов). Каждый пятый опрошенный (18 процентов) мечтает поменять работу на более высокооплачиваемую. Каждый шестой (15 процентов) — создать источник пассивного дохода.

Ранее в декабре стало известно, что большинство россиян, прошедших опрос на портале Bankiros, попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций, много денег и доллар по 30 рублей.